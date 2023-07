Új szerződést írhat alá, és így továbbra is a Napolinál maradhat Victor Osimhen, számol be róla a Football-Italia oldala. A portál szerint a futballista ügynöke második alkalommal is találkozott a klub képviselőivel, ahol abban maradtak, hogy az új kontraktusban nagyobb fizetés és egy kivásárlási záradék is szerepelhet.

Sietségre azért sincs oka egyik félnek sem, mert a jelenlegi megállapodás csak két év múlva jár le, illetve De Laurentis elnök már a bajnokság végén kijelentette, hogy legnagyobb sztárja nem eladó ezen a nyáron, és a legóvatosabb hírek szerint is 120 millió eurónál kezdődik az az összeg, ahol mégis elgondolkodnának az olaszok az ajánlaton.

Ezt a pénzt azonban még a párizsiak sem akarják kifizetni érte, figyelmüket a L’equipe információi szerint inkább Randal Kolo Muani felé fordítják, míg a Manchester United-nak egyelőre az is problémát jelent, hogy előteremtse az Atalanta által kért 60 millió eurót Rasmus Hojlundért. Hallani lehetett a Bayern München érdeklődéséről is, de a bajorok jelenleg azzal vannak elfoglalva, hogy Harry Kane kapcsán meggyőzzék a Tottenham-et.

Ha pedig kihúzzuk ezeket a klubokat a listáról, akkor nagyjából el is fogytak azok az egyesületek, amik szakmailag is előrelépést jelenthetnének, és valóban szükségük is van egy klasszis csatárra.

Borítókép: Getty Images / Francesco Pecoraro