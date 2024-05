A Manchester United szezonjának érdemi része az FA Kupa döntőjével zárul, melyen az egyetlen lehetőségük áll fenn arra, hogy kupával fejezzék be a 2023/24-es idényt. A Premier League utolsó fordulójában az MU a Roberto De Zerbitől búcsúzó Brighton otthonában lép majd pályára, s a Vörös Ördögöknek annyi esélyük lehet még, hogy a Newcastle-t megelőzve odaérjenek a hetedik helyre. A csapat vezetőedzője, Erik ten Hag újfent a szurkolók bizalmát kérte a meccset megelőző sajtótájékoztatón és elmondta, tudja merre tartanak és miért küzdenek.

"Az elkövetkező 10 napra kell koncentrálnunk, van két nagyon fontos meccsünk, szóval ezekre összpontosítunk. A fejem hátsó részében valahol tudom, mit kell változtatnunk majd, hogy a következő szezonban jobban tudjunk teljesíteni. Azonban most is tudjuk, mit építünk, tudjuk, merre tartunk és mi a végcél, de most meg kell nyernünk a következő két mérkőzést, ez a legfontosabb" - fejtette ki gondolatait a holland mester.

Az MU majd május 25-én a Manchester City ellen lép pályára a Wembley-ben az FA Kupa döntőjében.

