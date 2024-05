Hatalmas várakozás előzte meg a Tyson Fury-Olekszandr Uszik párharc első felvonását, hiszen az eredetileg februárra tervezett mérkőzést az angol bokszoló sérülése miatt májusra halasztották. A királykategória két klasszisa, a 35 éves és 34-0-1-es veretlenségi szériával álló Fury és a 21/21 meccset megnyerő, 37 esztendős Uszik feszült egymásnak Szaúd-Arábiában a "Ring of Fire" elnevezésű gálán. A sorok között helyet foglalt Cristiano Ronaldo, Neymar, Anthony Joshua, de még Steven Gerrard is, így igazi sztárparádé előtt léptek szorítók közé a felek.

Cristiano Ronaldo with Neymar Jr tonight. pic.twitter.com/CiXddjeCJf — TC (@totalcristiano) May 18, 2024

Sejthető volt, hogy a 15 centivel magasabb és nagyobb karfesztávolsággal rendelkező Fury igyekszik majd távol tartani ellenfelét a meccs elején, azonban az ukrán meglepte őt. A második menet is inkább Usziké lett, egy-egy keményebb bekapott pofonnál noha viccelődött a "Cigánykirály", de aztán elkezdte ő is komolyabban venni az összecsapást. Ennek pedig meglett a látszata, elővette a szabadabb, játékosabb bunyóját és egy kicsit a piszkosabb énjét is, ugyanis volt övön aluli ütése is.

A hatodik három percre Uszik lelassult, ellenfele keményebbnél keményebb felütésekkel rukkolt elő, az ukrán olykor bele is szédült, de derekasan álta a sarat. Fury pedig fáradni kezdett, a nyolcadik menetben felszakadt a szemöldöke, majd kapott egy akkora maflást, hogy az orra vére is eleredt, ami láthatóan megzavarta őt.

A bloodied Fury heads to the corner #FuryUsyk | Live NOW on DAZN! Click link in bio to buy. #RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/udaa8z2FBM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024

A kilencedik etap volt a legkeményebb, itt nagyon közel volt a "Cigánykirály" ahhoz, hogy padlót fogjon. Fél perccel a csengő előtt Uszik komoly rohamot indított a kissé zavart és fáradó angol ellen, szinte az összes sarokba beszédült, alig állt a lábán, még rá is számoltak, de kitartott. Ez pedig forudlópont volt a meccsen, ugyanis innentől kezdve egyre inkább tűnt úgy, hogy kiütés kell Furytól a győzelemhez, de a 35 éves bunyósból kezdett kiveszni az erő, volt egy-két jó kombinációja, de a kivégzés nem volt benne a bokszában. Az utolsó gongszó után pedig úgy tűnt, beletőrödött, hogy véget ért a veretlensége, megpuszilta ellenfele fejét, de azért még titkon talán reménykedett.

A gyilkos kilencedik menet:

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk pic.twitter.com/49IbID0yNl — Happy Punch (@HappyPunch) May 18, 2024

A bírók a pontozást nagyon szűken, megosztott döntéssel Uszik javára hozták ki, így 1999 után ismét lett vitathatlan nehézsúlyú világbajnok. 25 évvel ezelőtt Lennox Lewis ért el ilyen sikert. Olekszandr Uszik elérzékenyülten nyilatkozott a meccs végén, Ukrajnának és Istennek mondott köszönetet, Fury nem ismerte el a vereséget, szerinte jobb volt, és visszavágót követelet, ami egyébként a szerződésben is benne van és állítólag októberben kerül majd során, az ukrán bunyós pedig rögtön el is fogadta a kihívást.

(Borítókép: X / DAZN Boxing)