Frenkie de Jongot már korábban is szerette volna eladni a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona, ám akkor végül maradt a holland középpályás, pedig kérői akadtak bőven, de nem sikerült egyezségre hozni az üzletet. A Sport értesülései szerint a 26 éves játékos költözni szeretne Spanyolországból, s noha a hírek szerint a katalán együttes szerette volna meghosszabbítani a kontraktusát, egyelőre tőle nem érkezett reakció erre. Frenkie de Jong ebben a szezonban sokat bajlódott sérülésekkel, így alapvetően perememberként tudott számolni vele Xavi.

Barcelona have been wanting to renew Frenkie de Jong for months, but the player has not given a single response yet. @ferrancorreas