"A Magyar Darts Szövetség sportdiplomáciai és sportszakmai munkájának, valamint versenyzőink sikereinek eredménye, hogy októberben Budapestre érkezik a Nemzetközi Darts Szövetség legnagyobb hagyományokkal rendelkező világeseménye, a WDF World Masters" - ezzel a bejelentéssel kezdte a szövetség szombati sajtótájékoztatóját Balázs Gábor elnök, majd hozzátette, hogy az esemény a világon a legtöbb versenyzőt megmozgató verseny, ennek megfelelően a szervezőbizottság mintegy ezer játékost vár a viadalra.

A nemzetközi szövetség döntését az elnök azzal is magyarázta, hogy bár Magyarország nem tartozik a sportág nagyhatalmai közé, a rendezésből kiveszi a részét, idén már nyolc pontszerző versenynek adott otthont. Balázs Gábor elnök azt is bejelentette, hogy a szövetség pályázik a 2027-es Európa-bajnokság lebonyolítására. Hogy mekkora eredmény a WDF World Masters rendezésének elnyerése, az is mutatja, hogy a világverseny 1974 óta íródó története során mindössze egyszer került rá sor az Egyesült Királyságon kívül: 2022-ben Hollandia látta vendégül a nemzetközi elitet.

"Az idei év lesz az első alkalom, hogy egy nem klasszikus dartsnemzetként számon tartott országba érkezik a verseny" - fogalmazott Balázs Gábor, majd arról beszélt, hogy a helyszín a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok lesz, melyet alkalmassá tesznek 800-1000 néző befogadására, és bíznak benne, hogy lesz magyar a döntőkben. A versenyek lebonyolításához igénybe veszik a két vívótermet is, így egyszerre mintegy kétszázan tudnak versenyezni. A viadalra kvalifikációval lehet bekerülni, és már több mint harminc magyar versenyző vívta ki az indulási jogot különböző kategóriákban. A World Masters rangját jelzi, hogy kvalifikáló verseny lesz a Lakeside-i világbajnokságra, a "fő" versennyel párhuzamosan pedig megrendezik a World Opent is.

Nick Rolls, a nemzetközi szövetség főtitkára kiemelte, hogy tavaly Magyarország volt az egyedüli ország, amely mind a négy kategóriában - felnőtt férfi és női, ifjúsági férfi és női - képviseltette magát a világbajnokságon, ez a tény pedig egyértelművé tette, hogy megérdemli a rendezést.

"A WDF minden segítséget megad, hogy Magyarország októberben emlékezetes tornát rendezhessen" - mondta a főtitkár.

(Borítókép: X / WDF Darts)