Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 12-én, szombaton:

19:08 - Amint a Real Madrid lezárja Kepa kölcsönvételét, a Chelsea is kilép a "kapuspiacra".

Once Kepa deal will be signed, Chelsea will be ready to explore the market for new goalkeeper. #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

18:40 - Kepa a Real Madridhoz szerződik! A kapus kölcsönbe kerül Madridba, az idei szezonra. Teljes az egyezség, a spanyol már a társaitól is elköszönt.

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK #RealMadrid



Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days.



He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

18:32 - A Southampton menedzsere beszélt arról, miért nem játszik Romeo Lavia: "A játékos jelenleg nincs olyan állapotban szellemileg, hogy játsszon." Feltételezhetően arra utalt a mester, hogy a középpályás közel áll ahhoz, hogy aláírjon a Liverpool csapatához.

18:03 - A Chelsea jelenleg is a Moises Caicedo-transzfer lezárásán dolgozik. A végső ajánlatuk 110 millió fontig is felkúszhat. A kékek célja, hogy órákon belül megegyezzenek, a játékos pedig holnap már a Stamford Bridge-n legyen.

Chelsea, working on Moisés Caicedo deal right now — understand final fee being discussed with Brighton is in excess of £110m #CFC



Key hours ahead. Chelsea want Moisés at Stamford Bridge tomorrow — plan in their mind since last week. pic.twitter.com/FOTud9q4YN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

17:31 - A Rennes leigazolja Nemanja Matic-ot, miután a játékos távozását kérte. A Roma 3 millió eurót kap az MU korábbi középpályásáért.

Rennes are set to sign Nemanja Matić from AS Roma, here we go! The player asked to leave the club and try a new experience



AS Roma will receive €3m fee after signing him for free, as per @SkySport. pic.twitter.com/Fy4PbHViyr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

17:13 - Son Heung-Min lett a Tottenham új csapatkapitánya, Harry Kane távozását követően. A csupaszív dél-koreai támadót elmondása szerint meglepetésként érte a felkérés, de nagy megtiszteltetésnek tartja.

Official: Son has been named as new Tottenham captain #THFC



“It’s such a big honour to captain this huge club. It was big surprise and a very proud moment. I’ve already said to the players that everyone should feel like a captain, on and off the pitch”. pic.twitter.com/lvh8k1DRAA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

17.02 - Hivatalos: Marquinhos az Arsenalból a Nantes-hoz távozik kölcsönben, ahol megkapta a 10-es mezszámot.

Official: Marquinhos joins Nantes on loan deal from Arsenal and he gets shirt number at the club pic.twitter.com/KUPXS420sD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

16:41 - A Manchester United megkereste a Bayern-t Benjamin Pavard kapcsán. A bajorok még nem adtak engedélyt az átigazoláshoz, a játékos azonban mindenáron távozni akar és esze ágában sincs meghosszabbítani jövőre lejáró szerződését.

Understand Manchester United have contacted Bayern for Benjamin Pavard deal #MUFC



There’s still no green light from Bayern.



But Pavard intention is clear: he wants to leave and try new chapter.



Pavard won’t sign new deal at Bayern and current one expires in June 2024. pic.twitter.com/uM2vGdv0SS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

16:14 - Lucas Beltránt bemutatta a Fiorentina. Az argentinért 20 milliót fizettek.

Lucas Beltrán, arrived in Firenze to join Fiorentina on deal worth more than €20m package with add ons pic.twitter.com/FmxO9P0OD0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

15:49 - A Galatasaray már megegyezett a PSG-vel Paredes átigazolásáról, de az argentin a Roma válaszát várja, ugyanis szívesebben választaná Mourinho csapatát.

Galatasaray agreed terms with PSG for Leandro Paredes on Thursday but the player currently favours move to AS Roma



Paredes, waiting for Roma and PSG to be in contact. https://t.co/cuOvvnYUSn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

15:11 - A Bayern lemondott Kepa átigazolásáról, ugyanis a spanyol nagyot lépett a Real Madrid felé, és szeretne a habfehérek játékosa lenni.

14:43 - Az Arsenal nem nevezte Kieran Tierney-t mára, így a távozása valószínűsíthető. A Real Sociedad érdeklődik iránta.

14:14 - Az Inter a Mozától igazol, méghozzá Carlos Augustót. A balhátvéd kölcsönben, kötelező vételi opcióval csatlakozik a tavalyi BL-döntős együtteshez.

Inter have reached verbal agreement to sign Carlos Augusto from Monza, here we go! New left back joining the club on loan with mandatory buy clause



Corinthians will receive percentage of the deal.



Final fee: €13m plus add-ons. Augusto will replace Gosens. pic.twitter.com/iw3POvD3y8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

13:49 - Robin Gosens az Union Berlin játékosa lesz. A német játékosért 15 millió eurót fizet Schafer csapata.

Union Berlin have reached an agreement with Inter for Robin Gosens, here we go! Deal done for €15m package, add ons included



Inter will now focus on Carlos Augusto deal with Monza, already at final stages. pic.twitter.com/L9xF00ppqC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

13:09 - Fred útban Törökország felé, hogy csatlakozzon a Fenerbahce csapatához - ügynökével, Marcelo Pettinatival utazik.

13:00 - A Real Madrid felvette a kapcsolatot Kepa táborával - a tárgyalások folynak, a játékos nagyon szeretne váltani, Kepa nyitott arra, hogy akár kölcsönben is csatlakozzon a Real Madridhoz.

12:00 - Neymar, Kylian Mbappé és Marco Verratti kimaradt a PSG mai keretéből.

"Látni fogjátok a tetteimet, a döntéseim néhány játékossal kapcsolatban egyértelműen beszélni fognak" - mondta Luis Enrique.

- Mbappé továbbra is eladó és kikerült a PSG projektjéből.

- Neymar és a PSG, azon dolgozik, hogy hamarosan elváljanak útjaik.

- Verratti megegyezett a szaúdiakkal, a tárgyalások zajlanak.

11:19 - "Isten hozott itthon, testvér. Annyira örülök, hogy itt látlak. Kezdődik a kaland!". - Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé.

10:49 - Ousmane Dembélé: "Nagyon örülök, hogy a Paris Saint-Germainhez csatlakozom, és alig várom, hogy az új klubomban játszhassak. Remélem, hogy itt tovább tudok fejlődni és büszkévé tehetem a klub összes szurkolóját."

Szerződése 2028 júniusáig szól, és a 23-as mezszámot fogja viselni.

10:39 - Daniel Levy: "Megpróbáltunk Kane-nek és a táborának különböző formájú új szerződést ajánlani, rövid és hosszútávra egyaránt. Harry egyértelmű volt, hogy új kihívást szeretne, és nem fog új szerződést aláírni a nyáron. Ezért vonakodva, de beleegyeztünk a távozásába."

09:09 - Morten Hjulmand ma este ír alá, mint a Sporting új játékoksa - majd hétvégén orvosi vizsgálat Lisszabonban. A Sporting 18 milliót plusz 3 millió euróért szerződteti Hjulmandot a Leccétől.

08:54 - Postecoglou Alejo Vélizről: "Eltart egy ideig - hagynunk kell, hogy beilleszkedjen. Ő egy fiatal srác, ez egy eléggé más szint. Hossztútávon számítunk rá, de nem hinném, hogy a szezon első részében sok játékpercet fog kapni."

08:19 - PSG-s források megerősítették, hogy Ousmane Dembélé végül 2028 júniusáig szóló szerződést írt alá a Paris Saint-Germain új játékosaként.

07:49 - Thiago mindig is Liverpoolban akart maradni, nem volt Al Ahli vagy más lehetőség a fejében. Klopp megerősíti: "Bejött és kérdezett a szerepéről, és beszélgettünk. Szuper tapasztalt játékos. Nagyon hasznos lesz számunkra."

07:25 - Értesüléseink szerint a Barcelona újra felvette a kapcsolatot Joao Cancelo ügyében - a Manchester Cityvel és a képviselőivel. Xavi elsődleges célpontnak tartja Cancelót, és a következő napokban folytatódnak a tárgyalások.

07:00 - Pepe Castro, a Sevilla elnöke: "Bono a Real Madridhoz? Egyelőre nincs semmi. A valóság az, hogy nincs ajánlatunk, vagy tudomásunk arról, hogy bármelyik csapat érdeklődne Bono iránt."

00:00 - Sergi Roberto: "Beszéltem Neymarral, és nagyon örülne, ha visszatérhetne a Barcához! Biztos vagyok benne, hogy Ney sokat adna nekünk, de végül nem én vagyok az, aki dönt. Tehát azok, akiknek a feladata eldönteni, majd meghozzák a végső választ, hogy mi a legjobb a klubnak" - mondta a Sportnak.

Borítókép: Sport365