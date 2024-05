Évek óta nem volt annyira izgalmas az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója, mint amilyen zárójátéknapra most lehet számítani a Premier League-ben. A Manchester City ugyan két pontos előnyben van az üldöző és második helyezett Arsenallal szemben, azonban a West Ham ellen mindenképp nyerniük kell a bajnoki cím elérése érdekében, ha az Ágyúsok nyernek az Everton ellen a saját meccsükön, akkor a döntetlen sem fér bele Pep Guardiola együttesének.

Az Ágyúsok drukkerei Vladimir Coufalnak, a WHU védőjének élete végéig elegendő ingyen kávét ajánlottak, hogy motiválják őt a City ellen.

"Azt hiszem, Declan Rice kapcsolatban volt az angol srácokkal, de nekem nem írt! Arsenalos most már, szóval az Arsenal dolgaival foglalkozik és a saját teljesítményükkel" - árulta el Coufal a Sky Sportsnak. "Ingyen kávét ajánlottak nekem az életem végéig. Sok Arsenal rajongó van a környezetemben, a fiam is focizik, ő is nekik szurkol a bajnoki címet illetően. Kaptam olyan üzeneteket is, hogy most jön el majd karrierem első PL-gólja és hasonlók. Persze ez jó lenne, de meglátjuk..." - mondta a cseh játékos.

West Ham defender Vladimir Coufal admits he’s been offered free coffee for the rest of his life... if he stops Man City winning the league on Sunday



The Hammers defender was offered the deal by his local cafe, which is run by an Arsenal supporter pic.twitter.com/FZeEdBELdi