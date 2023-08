Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 19-én, szombaton:

08:44 - Tyler Adams az éjszaka leple alatt öt éves szerződést kötött a Bournemouth együttesével és már az orvosin is átesett. Hamarosan hivatalosan is bejelenthetik az érkezését.

08:39 - A Sevilla az RB Leipzig korábbi kapusát, Örjan Nylandot szerződtetheti, miután elveszette Yassin Bonot. A megbeszélések előrehaladott állapotban járnak.

08:31 - A Bayern München Daniel Peretz személyében fiatal kapust igazolhat a Maccabi Tel Aviv-tól.

08:22 - Emil Forsberg iránt a Lyon és az Ajax is érdeklődik, de az RB Leipzig szeretné megtartani a svéd középpályást és új szerződést ajánlani számára.

08:12 - A Leeds United továbbra sem kívánja eladni Willy Gnontót, ellenben a játékos oldaláról mindenképp szeretnének erre sort keríteni, amit nyomatékosítandó írásos átigazolási kérelmet nyújtottak be. Az Everton a következő napokban újra ajánlatot tehet, míg az olasz tehetség nem edz együtt társaival.

08:08 - A Sassuolo igazgatója, Carnevali jelezte, hogy várták a Juventus megkeresését Berardi kapcsán, de határidejük augusztus 17-e volt, és nem kaptak ajánlatot, így bármennyire is nyélbe akarták ütni az üzletet, nem lesz belőle semmi.

07:55 - Mauricio Pochettino üzent a játékosainak: akinek nem tetszik, hogy küzdenie kell a helyéért, vagy nem érzi magát a csapat tagjának attól függetlenül, hogy játszik vagy sem, azelőtt nyitva áll az ajtó.

07:44 - Az Inter25 millió eurót plusz némi bónuszt ajánlott Benjamin Pavardért a Bayern Münchennek, de a bajorok 30 milliót szeretnének kapni, plusz a kiegészítő összegeket. A felek közelednek egymáshoz, de egyezség még nincs, így ma folytatódnak a tárgyalások.

00:00 - A Chelsea Djordje Petrovicot igazolná le második számú kapusnak, aki jelenleg a New England játékosa. 15 millió fontot adnának a szerbért, a tárgyalások zajlanak.

