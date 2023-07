Miután az év első felében több top nehézsúlyú is inaktívvá vált, számos kulcsfontosságú mérkőzést jelentettek be a következő hónapokra – köztük a Joshua vs. Dillian Whyte visszavágót, az Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois és a Zhilei Zhang vs. Joe Joyce visszavágót.



Deontay Wilder még mindig próbálja véglegesíteni az Andy Ruiz elleni meccsét, míg Tyson Fury várhatóan a következő napokban jelenti be, hogyan tovább. Amennyiben Joshua és Wilder is megnyeri a soron következő feladatát, akkor szó van arról, hogy egy decemberi, szaúd-arábiai időpontban összecsapnak.



Hearn nem figyel a kritikusokra, akik szerint a top nehézsúlyúak kerülik a kockázatos mérkőzéseket. Elmagyarázza, hogy Joshua például azzal kockáztatja a Wilder elleni nagy fizetést, hogy elfogadja az augusztus 12-i Whyte elleni visszavágót.

„A kritikák világában élünk, nem igaz? Ha a Twittert hallgatnád, nem igazán akarnál reggelente kikelni az ágyból. Ha megnézzük AJ menetrendjét, nem látom a kritikát. Szerintem mindig vállalta a bizonyos nagy meccseket. Egy vagyont fog keresni Deontay Wilder ellen, de ő mindent kockáztatni akar Dillian Whyte ellen, mert szereti az izgalmakat. Még Oleksandr Usyk is szembenézz Daniel Dubois-val, mielőtt talán Tyson Fury ellen bokszolna. Szóval, szerintem van pár jó meccs a nehézsúlyban. Tyson Fury az Tyson Fury, a saját dolgát fogja csinálni. Anthony Joshuával foglalkozunk, augusztus 12-én hatalmas meccse lesz, és ha azt megnyeri, akkor ott van Deontay Wilder – micsoda fél év lenne az számára” – mondta Hearn a Talk Sportnak.

Borítókép: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images