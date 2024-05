Jake Paul érdekes promóciós stratégiát követ a Mike Tyson elleni nyári összecsapásra készülve.

A mindig magabiztos Paul a New York-i Apollo Színházban a július 20-i mérkőzésük nyitó sajtótájékoztatóján elismerte, hogy sebezhető és fél.

„Tudom, hogy nehéz lesz a Tyson elleni küzdelem. Át kell majd küzdenem magam a megpróbáltatásokon. Talán még a padlóra is kerülhetek. Félek, ne értsenek félre. De nem arról van szó, hogy a félelem megállít, hanem arról, hogy akkor is belevágok, ha félek. És ez az igazi bátorság. Tudom, hogy képes leszek elviselni Tyson erejét. Született nehézsúlyú vagyok. Erre születtem. Meg fogom mutatni Mike-nak, hogy kinek van nagyobb ereje. Mert ő és mindenki más is alábecsül engem. Hiszem, hogy keményebben ütök... Tűzharc és sprint lesz odabent, szórakoztató lesz a szurkolók számára.”

Paul 2020-ban debütált a profi ökölvívásban, és második profi mérkőzését Tyson Roy Jones Jr. elleni visszatérő bemutató mérkőzésének előprogramjában vívta.

Az 58 éves Tyson és a 27 éves Paul egy nyolc, kétperces menetben, 14 unciás kesztyűben vívott profi mérkőzést vívnak majd.

„Azt hiszem, ez már régóta váratott magára. Évek óta hívogatjuk egymást, és végre megtörténik a Netflixen, a világ legnagyobb platformján. A dolgok egyre nagyobbak és jobbak lesznek. Ez szó szerint történelem, amit itt látunk. Mike akarta, hogy ez egy profi meccs legyen. Háborút akar. Tisztelem ezt, és azt is, hogy kiállt és vállalta ezt a meccset, és megpróbál véget vetni nekem. Az eddigi összes bunyós ezt próbálta - véget vetni a YouTubernek. És ha Mike ezt meg tudja tenni, akkor ő egy hős.”

Photos: Amanda Westcott/Most Valuable Promotions