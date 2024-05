Fury, aki a WBC övét birtokolja, csaknem 119, míg Uszik, a WBO, a WBA, az IBF és az IBO világszervezetek bajnoka közel 106 kilóval mért be, pályafutása eddigi legnagyobb testsúlyával, de még így is jóval elmaradva e téren a brit óriástól. Más fizikai mutató is a brit mellett szól: Fury 206 centi magas, Uszik 191 centiméterre nőtt.

A helyszíni beszámoló szerint a mérlegelés után az ökölvívók - a profi bokszban megszokott színpadias alakítások jegyében - szembefordultak egymással, homlokukkal "kitámasztották" egymást, majd Fury mellbe lökte Uszikot.

Uszik gyorsan válaszolt:

"Ne félj - mondta. - Holnap nem hagylak magadra."

One More Sleep! Tomorrow night the Fight of the Century #RingOfFire. One man will become Undisputed



pic.twitter.com/ZSdWUvKuhc