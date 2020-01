Amíg a férfiaknál egyértelműen a címvédő Novak Djokovic a legnagyobb esélyes a hétfőn kezdődő Australian Openen, a nőknél legalább tíz nevet lehetne felsorolni ebben a kategóriában. A kérdés már csak az, hogy a teniszről vagy az időjárásról, a levegő szennyezettségéről szól-e az idei ausztrál teniszbajnokság, amit 1905 óta 108. alkalommal rendeznek meg – 1988 óta a Melbourne Park az otthona (korábban Flinders Parknak hívták.)

A szezon hagyományosan első Grand Slam-versenyén mindig fokozottan figyelnek az időjárásra, mert az ausztrál nyár gyakran produkál extrém körülményeket. Elsősorban a brutális kánikula szokott kihívást jelenti mindenkinek, de az idén a korai bozóttüzek füstje már többször beterítette Melbourne-t és komoly aggodalmat okozott a játékosok körében. A legrosszabb, legszennyezettebb nap pont a selejtező rajtjára esett és néhány teniszező úgy érezte, a szervezőknek nem számít eléggé az ő egészségük. Akadt olyan, aki Federert és Nadalt is kritizálta, azt vetve a szemükre, hogy önző módon nem állnak ki elég határozottan a többiekért ebben a kritikus helyzetben. A svájci és a spanyol nem magyarázkodott, szombaton elmondták, hogy ők is edzettek az adott napokon és többször egyeztettek a versenyigazgatóval. Federer szerint a kommunikáció lehetett volna jobb, de egyébként a szervezők jól kezelték a helyzetet, ő sem tehetett volna többet.

Nehéz lenne igazságot tenni. A helyszínen megélve Ausztrália történetének egyik, hanem a legnagyobb természeti katasztrófáját úgy érzem, hogy a melbourne-i valóság közelebb áll a nagyobb a füstje, mint a lángja mondáshoz. Kedden és szerdán egyszerre volt hőség és füst. Csütörtök óta nem emelkedett a hőmérséklet 30 fok fölé és a levegő minősége is rengeteget javult, mert a szél kisöpörte azt, amit előtte, 200-250 kilométerről ideszállított.

Az előrejelzések szerint a következő két hétben nem lesz hőség. Az természetesen előfordulhat, hogy a szél újra Melbourne fölé sodorja a bozóttüzek füstjét, de a rendezők mindenre felkészültek. Szinte valamennyi a témában érintett hatósággal, tudományos hátterű szakértői csapattal folyamatosan kapcsolatban vannak és állandóan mérik a levegő minőségét. A játékosok többségét láthatóan megnyugtatta az a hír, hogy amíg az olimpiákon 300-as értékig engedik a versenyzést, addig az Australian Openen már 200 fölött megáll az élet. Vasárnap délutánra hatalmas, jégesővel tarkított viharokat ígért a helyi meteorológia,

de az eső elkerülte a belvárost, így a teniszt is – hétfőre is sok csapadékot mondanak, de az Ausztralian Openen soha nem áll meg az élet, mert három mozgatható tetejű aréna is része a folyamatosan fejlesztett komplexumnak.

A magyar teniszt ezúttal is Babos Tímea és Fucsovics Márton képviseli az egyéniben, a felnőtteknél. Párosban csatlakozik még hozzájuk Stollár Fanny. A selejtezőben ketten indultak, de Jani Réka és Bondár Anna is gyorsan búcsúzott. Balázs Attila befért volna a kvalifikációs mezőnybe, de ő inkább Bangkokot választotta, ami jó döntésnek bizonyult, mert szombaton megnyerte az ottani Challengert, amivel megteremtette magának az esélyt a top százba kerülésre, arra, hogy a Roland Garroson és Wimbledonban főtáblás legyen, sőt, akár az olimpián is indulhasson.

Visszatérve Fucsovics Mártonhoz, ő Dohában kezdte az évet és a selejtezőből a negyeddöntőig jutva azt mutatta, hogy jól sikerült a felkészülése. Az AO előtt még egy közeli Challengeren próbálkozott, de Achilles-fájdalom miatt feladta az első meccsét. Jó hír, hogy az Achillese már nem fáj. Vasárnap előbb a Margaret Court Arénában edzett Cameron Norrie-val, majd a 14-esen még ütött kicsit az edzőjével, Nagy Zoltánnal.

A brit Norrie-val játszik párost, de valószínűleg azért esett rá a választás az utolsó gyakorláson, mert balkezes, mint Denis Shapovalov, akivel hétfőn mérkőzik (magyar idő szerint hétfőre virradó éjjel egytől) a 64 közé kerülésért.

A Tel-Avivban született, orosz származású 20 éves kanadai 13. a világranglistán és harmadszor főtáblás az Australian Openen (tavaly a 32 között kapott ki Novak Djokovictól, négy szettben.) A tehetsége vitathatatlan, de egyelőre még elég kétarcú, sebezhető. Tavaly elődöntőt játszott Miamiban, döntőt a párizsi 1000-es állomáson (Nadal nem állt ki ellene az elődöntőben) és megnyerte a stockholmi 250-est. Ugyanakkor áprilistól augusztus közepéig 15 meccsből csak négyszer győzött. Az is elgondolkodtató, hogy Hubert Hurkacz kétszer, Jan

– Lennard Struff háromszor verte – fontos lesz az adogatás. Fucsovics Márton és Denis Shapovalov először találkozik.



„A fiatalok egyre közelebb vannak az áttöréshez, kopogtatnak az ajtón és egyértelműen éhesek a sikerre”- mondta a címvédő Novak Djokovic, aki szerint Medvegyevnek, Cicipasznak, vagy épp Thiemnek nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy célba érjenek, Grand Slamet nyerjenek. Ezzel együtt nehéz elképzelni, hogy már Melbourne-ben megtörténik ez – a legutóbbi 12 Grand Slam Nadal (5), Federer (3) és Djokovic (4) sikerét hozta. Melbourne- ben Roger Federer első, 2004-es diadala óta csak kétszer fordult elő, hogy nem a Big3 egyike győzött (2005-ben Marat Szafin, 2014-ben Stan Wawrinka), szegény Andy Murray, aki tavaly itt bejelentette a visszavonulását, ötször kapott ki a döntőben. Mondjuk az egészen elképesztő, hogy a férfiaknál nincs 1990 után született egyéni Grand Slam-bajnok (a nőknél már 2000 után született győztest is ünnepeltek.)



Bármit is hozzon az Australian Open a február 3-i világranglistát még biztos, hogy Rafa Nadal, vagy Novak Djokovic vezeti majd, ami jól mutatja a fölényüket, mert amúgy nekik kell a legtöbb pontot megvédeni – tavaly ők játszották a döntőt. Ha Nadal nyerne, akkor beérné Federert a Grand Slam-serlegek számában (20) és ő lenne az első a legendás Rod Laver óta, aki mind a négy Grand Slamet megnyerte legalább kétszer (2013 óta csak a 2. AO-trófea hiányzik neki, azóta háromszor kapott ki a fináléban.) Ha Djokovic ünnepel február 2-án, akkor nyolcadszor ér a csúcsra Melbourne-ben, ami természetesen rekord.



Emeljük meg a kalapunkat Feliciano Lopez előtt, mert a 38 éves spanyol sorozatban a 72. Grand Slam-versenyén főtáblás egyéniben – Fedrernek ez már a 79. GS, de nem megszakítás nélkül. A svájcinak meglehet a 100. megnyert egyéni meccse Melbourne-ben (97-nél tart), Djokovic 68-ról, Nadal 61-ről indul.



Röviden a tábláról. Nadal a 4. fordulóban játszik Kyrgios ellen, ha mindketten eljutnak odáig. A negyeddöntőben Thiem lehet az akadály a spanyol előtt. Ebben a szekcióban Hacsanov és Anderson okozhat meglepetést,

A következő negyedből Medvegyev az esélyes az elődöntőre, de az oroszt megállíthatja Wawrinka, vagy a 8 között Goffin. Itt van még Alexander Zverev, de a fiatal német nincs jó formában, inkább Rubljovra lesz érdemes figyelni. A 22 éves orosz még veretlen az idén, serleget nyert Dohában és szombaton Adelaide-ben is. Jellemző a profizmusára, hogy vasárnap nem pihent, a tíz nap alatt lejátszott nyolc meccs után már Melbourne-ben edzett – azért könnyen lehet, hogy a sikerei árát az AO-n fizeti meg.



Az alsó ágon talán pont az a negyed a “legüresebb”, ahol Federer és Fucsovics Márton van. Berrettini, Coric és Dimitrov a három sötét ló itt, bár az olaszra nem fogadnék és Dimitrovról is nehéz elképzelni, hogy megismétli a tavalyi US Openen előadott menetelését. A címvédő és legnagyobb esélyes Djokovic a német Struff ellen kezd. A 4. fordulóban Bautista Agut jelenthet kihívást a szerbnek, tavaly kétszer is kikapott a spanyoltól keménypályán. A negyeddöntőben Cicipasz várhatja a győztest.



A nőknél egyetlen mondatban összefoglalva a lényeget: bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is. A teniszláz akkor fokozódna, ha a hazai hős, a világelső Ashleigh Barty sokáig maradna versenyben és Serena Williams ellen játszana elődöntőt, miután az amerikai legyőzte a legjobb nyolc között a címvédő Oszaka Naomit. Ez lenne a felső ágon az ideális forgatókönyv. A sors gondoskodott arról, hogy a kezdet se legyen unalmas: az első fordulóban találkozik Venus Williams és az őt tavaly Wimbledonban legyőző, még mindig csak 15 éves Coco Gauff.