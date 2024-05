A korábbi játékos, Ivan Ljubicic szerint Rafael Nadal a Laver Cup-on vonulhat vissza, de ez még mindig nem biztos.

Különbség van a valószínű és a lehetséges között, hiszen Roger Federer korábbi edzője, Ivan Ljubicic éppen ezt mutatta be a La Stampa olasz lapnak adott közelmúltbeli interjújában.

Ahogy a korábbi világranglista-harmadik fogalmazott, van egy kis esély arra, hogy Nadal az idei berlini Laver Cup-on vonuljon vissza, ami jól tükrözné azt, amit régi riválisa, Roger Federer tett pár évvel ezelőtt.

Mégis, bár a forgatókönyv lehetséges, a horvát szerint nem valószínű. Nadal valószínűleg még azt sem tudja, hogy pontosan mikor vonul vissza, mert most minden annyira gördülékeny. Ez megtörténhet holnap vagy egy év múlva, mert leginkább azon múlik, hogy hogyan érzi magát abban az adott pillanatban.

"Lehetséges, de nem valószínű. Az, hogy elkötelezte magát amellett, hogy pályára lép az idei Laver-kupán az pozitív, és azt jelenti, hogy előre tekint, de tudjuk, hogy nem fog még tíz évet játszani" - Ljubicic a La Stampa olasz lapnak.

Amit jelenleg tudunk, az az, hogy a spanyol nem tervezi abbahagyni, amíg azt érzi, hogy versenyképes lehet. Visszavonulása nem a Roland Garroson fog megtörténni, mivel azt tervezi, hogy ezután is játszani fog még.

Szeretne például játszani az olimpián, bár az ezen túli terveiről nem igazán tudunk. Soha nem említette Wimbledont, és valószínűleg meg akarja őrizni testét a Roland Garros pályáin megrendezett olimpiára.

A US Open is nagyon távolinak tűnik, de nem lehetetlen, hogy azt is tervezi. Még biztosan pályára lép a Laver-kupán és bejelentkezett egy szaúd-arábiai bemutatóra, így egyértelműen szándékában áll a nyáron és azon túl is még játszani, ha a teste engedi.

Mint Nadallal kapcsolatban mostanában mindent, ezt is majd az idő dönti el.

