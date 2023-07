Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 25-én, kedden:

17:24 - A Manchester United és Rasmus Hojlund közt teljes az egyezség. A dán támadó öt évre ír alá, további egy évre szóló opcióval.

Understand terms of Manchester United agreement with Rasmus Højlund and his camp on personal terms are now clear: five year deal, 2028



Told contract will include option for further year.



Man United will bid this week but for right fee — not entertaining €90/100m ‘games’. pic.twitter.com/XPnOLcE595