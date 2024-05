Az olasz másodosztályú Speziában légióskodó, és pályafutása harmadik kontinenstornájára készülő futballista az M1 aktuális csatornának adott interjúban azt mondta, az első találkozó egy Eb-n abból a szempontból sorsdöntő lehet, hogy meghatározhatja a csapat egész szereplését.

"Ha jó eredménnyel kezdünk úgy, hogy az jó játékkal is párosul, akkor szerintem nagyon sokáig tudunk majd jutni az Eb-n" - vélekedett. Hozzátette, a 2016 októberében és egy évvel később játszott svájciak elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésekből semmilyen következtetést nem szabad levonni, mert azóta mindkét válogatott jelentős mértékben "kicserélődött".

"A közelmúltban értünk el jó eredményeket magasabban jegyzett riválisokkal szemben, ahol nagyon jó játékosok futballoznak, ezekből a meccsekből pedig szerintem erőt meríthetünk" - fogalmazott. A 29. születésnapját pénteken ünneplő futballista elmondta, a 2016-os Eb-hez képest mostanra tudatosabb és érettebb lett a játéka, valamint jobban bírja a szereplést nyomás alatt a pályán és azon kívül is.

"A szurkolók egy érettebb Nagy Ádámmal számolhatnak ezen az Eb-n" - jelentette ki. A középpályás kiemelte, örül, hogy a sorozatban harmadik Eb-jére készülhet a válogatottal és reménykedik benne, hogy ezúttal is pályára tud lépni és segíteni tudja majd a csapatot.

"Május 27-én, Telkiben kezdjük a közös munkát, és azt gondolom, hogy minden adott lesz a jó felkészülésünkhöz. A júniusi két barátságos meccsen is számít majd az eredmény, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány mindig elmondja, hogy nemzeti mezben minden egyes találkozónak tétje van. Ezeken a mérkőzéseken biztosan ki fogunk majd próbálni olyan taktikai elemeket, amelyeket az Eb-n is szeretnénk alkalmazni" - mondta. Hangsúlyozta, több idejük lesz a felkészülésre, mint akkor, amikor a szezon közben játszanak válogatott összecsapásokat, ezért többek között a "finomhangolásra" is lesz lehetőségük.

Nagy Ádám arról is beszélt, hogy a Speziánál jól érezte magát, örül, hogy a csapat bennmaradt a másodosztályban, a jövője ugyanakkor egyelőre bizonytalan, mivel először az őt kölcsönadó Pisának kell tárgyalnia a Speziával.

"Volt egy rövid, de pozitívan záruló beszélgetésem itt, és szívesen maradnék is, ugyanakkor ha a Serie A-ból érkezik megkeresés, azt nagy valószínűséggel el fogom fogadni, amit a Speziánál is megértenének" - jelentette ki a középpályás, aki ugyanakkor kiemelte: reménykedik abban, hogy a válogatott és saját maga szempontjából is jó Európa-bajnokság lesz az idei, ami "esetleg új ajtókat nyithat ki" előtte.

A magyarok június 15-én kezdenek Svájc ellen az Eb-n, négy nappal később a házigazda németek következnek, majd június 23-án Skóciával találkozik az együttes az A csoport utolsó fordulójában.

(Borítókép: MTI / Czeglédi Zsolt)