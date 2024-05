A FIFA múlt héten közzétett technikai értékelésében a brazilok anyaga a maximális öt pontból négyet, az európai pályázat pedig 3,7-et kapott. A brazilok tíz stadionban rendezik majd a mérkőzéseket, mindegyikben voltak meccsek a 2014-es férfi világbajnokságon is. Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a torna "a valaha volt legjobb női világbajnokság lesz".

