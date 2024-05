Miután a Bayernt sorozatosan kikosarazták a lehetséges edzőjelöltek, így a vezetőség úgy döntött, hogy megpróbál mégis megállapodni a jelenlegi vezetőedzővel, Thomas Tuchellel. A szerdai megbeszélések pedig úgy tűnik, hogy célegyenesbe helyezték a megállapodást.

A játékosok is kiálltak a német tréner mellett, így korábban hiába közölte a távozását most mégs maradhat a bajoroknál. Tuchel februárban jelentette be, hogy távozik. Május 3-án pedig már arról volt szó, hogy lehet, hogy mégis marad. Azonban még mindig nem teljes az egyetértés a felek között.



A nagy kérdés, hogy a klub hajlandó-e megadni a Thomas Tuchel által kért 2026-ig tartó szerződéshosszabbítást? Hiszen Tuchel eredeti szerződése 2025. június 30-ig szólt volna, de tréner most egy évvel szeretné, hogy ezt meghosszabbítsák.

Tehát jelenleg Tuchel a favorit, de nem tettek le Roberto De Zerbi vagy Erik ten Hag megszerzéséről sem a Bayernnél, hogyha az események úgy alakulnak.

Döntés hamarosan.

(Fotó: facebook/Bayern)