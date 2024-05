A Real Madrid a héten 5 millió fontot fog átutalni a Chelseanek egy elég rosszul megkötött kontsrukció miatt csapatának.

Ez az angol The Telegraph információi szerint a szóban forgó tétel egy egyedi megegyezés miatt született a Real és a Chelsea között és az Eden Hazardért kötött megállapodáshoz kapcsolódik.

A játékos 2019 nyarán érkezett a Madridba a Chelsea-től. Mint kiderült nagyon sokba került Florentino Perezéknek. Ugyanis annak ellenére, hogy Hazard tavaly nyáron teljesen visszavonult a játéktól, továbbra is sokba kerül korábbi munkaadóinak.

Ugyanis volt egy olyan záradék a szerződtetésének, hogyha a Real Madrid öt éve belül Bajnokok Ligája döntőben játszik majd, akkor fizetni kell.

Így a Stamford Bridge várhatják is az 5 millió euró utalást egy olyan játékosért, aki már nem is játszik. A Real szerencséje, hogyha megnyernék a trófeát, azért már nem járna újabb pénz. Illetve a záradék idén nyáron lejár.

(Fotó: The Telegraph)