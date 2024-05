A labdarúgó Olasz Kupa döntő után mutatott botrányos viselkedése után szinte azonnali hatállyal kirúghatja vezetőedzőjét, Massimiliano Allegrit a Juventus és lehet, a szezon végét sem várja meg ezzel. A rutinos trénera mérkőzésen a játékvezetőket inzultálta. A meccs utáni sajtótájékozatón összeveszett a sajtó képviselőivel, majd nyilvánosan „beszólt” a Juve vezetőinek. Végül a stadion folyosóján megfenyegette a Tuttosport szerkesztőjét.

Juventus contract proposal to Thiago Motta to become their new head coach for next season is three year deal, valid until June 2027.



Thiago Motta did an excellent job as Bologna manager qualifying to UCL… and he will inform the club about his final decision soon.