A szám kétszeres világbajnoka a szülővárosában rendezett olimpiai válogató versenyen 4:24.38 perc alatt teljesítette a távot, vagyis közel másfél másodperccel javította meg az előző világcsúcsot (4:25.87 p), melyet tavaly április 1-jén úszott, ugyancsak Torontóban. Korábban Hosszú Katinka tartotta a szám világrekordját, aki a 2016-os, riói olimpián 4:26.36 perc alatt ért célba.

NEW WORLD RECORD



Summer McIntosh just SMASHED her own World Record in the 400 IM with a 4:24.38 pic.twitter.com/l2y4bcAMW4