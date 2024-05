A legutóbbi szezonban veretlenül bajnok és kupagyőztes Vasas Óbuda női röplabdacsapata meghosszabbította két legjobb pontszerzője, Fatoumatta Sillah és Taylor Bannister szerződését.

A fővárosi együttes csütörtökön holnapján jelentette be, hogy bár a gambiai-szlovén kettős állampolgár, négyes ütőként játszó Sillah-nak, illetve az amerikai feladóátló Taylor Bannsiternek is voltak anyagilag is igen kedvező ajánlatai európai élcsapatoktól, végül a maradás mellett döntöttek.

"Nagyszerű érzés volt minden magyarországi meccset megnyerni, mert bár ez volt a célunk, pont emiatt nagy nyomás volt rajtunk az egész idényben. A sikerünk titka a remek edzésmunka mellett a nagyszerű csapatszellemünk volt" - nyilatkozta Bannister, akit a magyar szövetség az Extraliga legutóbbi idényének legértékesebb játékosának (MVP) választott.

A Magyar Kupában MVP Sillah azt mondta, a legutóbbi volt pályafutása eddigi legjobb szezonja, hálás, hogy a stábtagok, valamint a csapattársai hamar befogadták, és bízik abban, hogy a következő idényben - elsősorban a nemzetközi porondon - felül tudják múlni a mostani eredményeiket.

Bannister 2021 decemberében, Sillah tavaly nyáron szerződött a Vasashoz, amely a veretlen együttes tagjai közül a korábbi válogatott Juhár Dalmával, Török Katával, Szalai Annával és Papp Orsolyával, a jelenleg a magyar nemzeti csapatot erősítő Erőss Mirtillel és Tóth Sárával, továbbá az azeri csapatkapitány Ajsan Abdulazimovával is szerződést hosszabbított.

A görög Jannisz Atanaszopulosz irányította, elmúlt három évben bajnok és kupagyőztes óbudaiak az előző idényben megszerezték történetük első főtáblás győzelmét a Bajnokok Ligájában, ezt követően pedig a negyeddöntőben búcsúztak a CEV Kupától.

(Fotó: facebook/Vasas Röplabda)