Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 13-án:

16:46 - Viktor Gyökerest bejelentette a Sporting. A portugálok klubrekordnak számító 24 milliót fizettek érte.

Official, confirmed. Viktor Gyökeres has joined Sporting on €24m record fee as revealed days ago. pic.twitter.com/I77SbgB44I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

16:21 - Renan Lodi az Olympique Marseille játékosa! A brazil játékos 13 millió euró fejében hagyta el Madridot. Az Atléticónak 20% részesedése is lesz a játékos továbbértékesítéséből.

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. #OM



Contract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination.



Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

16:13 - A Milan kiszállt az Adama Traoréért folyó tárgyalásokból. A spanyol szélső nem lesz az olaszok játékosa.

Understand AC Milan have left talks for Adama Traoré. He’s not joining Milan as club has different priorities now.



AS Roma are informed on conditions of the deal but no formal bid at this stage.



Adama, still available as free agent. pic.twitter.com/izYr9jz5PL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

16:01 - A Liverpool tovább szeretné erősíteni a középpályáját. Ez Henderson döntésének következménye, akinek a helyére Romeo Laviát szemelték ki.

Liverpool are actively working to sign a new midfielder — this has always been the plan even before Al Ettifaq bid for Henderson. #LFC



Roméo Lavia on the list since two weeks ago but still no official bid. Liverpool are also working on other options. pic.twitter.com/g0YlUuZbwL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

15:44 - Jordan Henderson elfogadta az Al Ettifaq ajánlatát és csatlakozna Steven Gerrard csapatához, ha a klubok is dűlőre jutnak.

15:34 - Lamine Yamal és a Barcelona megegyezett a fiatal játékos szerződéshosszabbításáról. 2026-ig ír alá a mai napon, mivel most töltötte be a 16. életévét.

Understand Barcelona have reached full agreement with Lamine Yamal to sign new long term deal.



The agreement will be valid until June 2026, three year as it’s the only chance for Lamine who turns 16 today.



Agreement in place between Barça and Jorge Mendes. pic.twitter.com/gRfa244FLF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

14:15 - Ha Kane nem jön, akkor Vlahovics vagy Julián Álvarez megszerzése kerülhet előtérbe a Bayern Münchennél. Az angol támadó hiába jelezte, hogy szívesen csatlakoza a bajorokhoz, a két klubnak még nem sikerült megegyeznie.



13:58 - Ferran Torres az Arsenal új kiszemeltje. A spanyol futballista jelenleg a Barcelonát erősíti, korábban játszott a Manchester Citynél. A német Transfermarkt 30 millió euróra becsüli piaci értékét.



12:59 - Juve: Ha Pogba megy, Franck Kessie jöhet. A szaúdiak 70 millió euróért vihetik a támadót, akit Barcelonából pótolnának a torinóiak.



12:37 - A veterán Ashley Younggal kötött szerződést az Everton. A 38 éves futballista 2024 nyaráig írt alá.







12:20 - Osimhent vinné a PSG, ha Mbappé távozik. A Napoli nigériai támadójáért 200 millió eurót kellene adni legalább, véli Luciano Spaletti, a bajnokcsapat távozó edzője.



12:11 - Josko Gvardiol hamarosan befuthat Manchesterbe. A horvát válogatott védőért 100 millió eurós ajánlatot vár el a lipcsei csapat a BL-címvédő Citytől.



11:27 - Icardi megtalálta a helyét a török bajnoknál, hamarosan bejelentik, hogy a Galata megveszi a PSG-től az argentin támadót.



11:05 - És hogy mi a helyzet Rice ügyében? Tehetik fel joggal a kérdést az Arsenal szurkolói. Nos, a transzfer kapcsán a jogi iratok elkészítése zajlik...



10:27 - Leonardo Bonucci távozhat a Juventus együtteséből. A 36 éves védő szerződése ugyan csak jövőre jár le, de a vezetőedző nem számít rá.



9:54 - Bernardo Silva a Barca új kiszemeltje, 80 millió eurót kérne érte a City. Ha a katalánoknak nem lesz rá fedezete, akkor az argentin Giovani Lo Celso szerződetését próbálják majd meg.



9:09 - Harry Kane döntött, a Bayernbe akar igazolni. Angol sajtóhírek szerint a támadó elfogadta a németek ajánlatát, már csak a kluboknak kell megegyezni.



8:31 - Lois Openda 38 millió euróért Lipcsébe szerződik. A német klub a Lens 23 éves belga támadójával pótolja a távozó Nkunkut. Az új szerzemény az előző szezonban 42 meccsen 21 gólig jutott.



8:10 - "Minden reggel arra ébredek, hogy más klubhoz igazolok" - mondta Dominik Livakovic, a Dinamo Zágráb válogatott kapusa, aki iránt a Villarreal, a Fiorentina és a Fenerbahce is érdeklődött.



7:59 - Moises Caicedo megszerzése érdekében legalább 70 millió eurós ajánlatot kell tennie a Chelsea együttesének. A Brighton 21 éves futballistája szívesen csatlakozna a londoniakhoz, már csak a kluboknak kell dűlőre jutnia.



7:55 - A Barcelonába tartó brazil támadó, Vitor Roque két angol klubtól is ajánlatot kapott. A Manchester United és a Tottenham is százmillió euró feletti összeget ajánlott, amit a futballista menedzsere is megerősített, de hozzátette, ügyfelét ez nem érdekli, ő a Barcához akar igazolni.

00:19 - A csütörtöki nap kulcsfontosságú lesz Onana ügyében. Az Inter és a Manchester United képviselői tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy végső megegyezésre jussanak a játékos átigazolása kapcsán.

Understand Thursday is the crucial day to make André Onana deal happen. Man United and Inter will speak tomorrow #MUFC



Optimism remains after negotiations in last hours — after some tense moment.



Next 24h will be very important for this deal, as expected since last week. pic.twitter.com/kSefOzEy22 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

00:14 - A PSG informálódott Dusan Vlahovic helyzetéről. A Juventus kizárólag komoly ajánlat ellenében lenne hajlandó elengedni a támadót.

PSG, well informed on Dušan Vlahović deal conditions after direct contact — it took place this week. #PSG



Juventus position remain very clear: he could only leave in case of important proposal.



PSG are discussing internally about 3/4 candidates as new centre striker. pic.twitter.com/VLkWYx8lV1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

00:11 - Nicoló Schira számolt be arról, hogy a Galatasaray megpróbálja elhozni a PSG-től Leandro Paredest.

Borítókép: Sport365