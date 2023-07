Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 20-án:



08:13 - Az Arsenal továbbra is érdeklődik az új Modricnak kikiáltott Martin Baturina iránt. A Dinamo 20 éves középpályásának piaci értéke 15 millió euró



07:01 - Luis Suárez is az Inter Miamiba szeretne igazolni, azonban a szerződése 2024 végéig érvényes. A Gremio futballistájának kivásárlási ára 70 millió euró.



06:33 - Riyad Mahrez ügyében megszületett a megállapodás a Manchester City és az Al Ahli között. 35 millió euróért vált klubot az algériai középpályás, aki 2027 nyaráig ír alá.



06:16 - Jordan Henderson mindenben megegyezett a szaúdi Al Ettifaq együttesével. A liverpooli kapitánnyal három éves szerződést köt Steven Gerrard csapata.

00:03 - Aleksandar Mitrovicsot, a Fulham csatárát régóta ostromolja az Al Hilal. A játékos is távozni szeretne, a Fulham azonban köti az ebet a karóhoz. Mitrovics most visszatért a kerethez, ahol megkezdte az előszezont, de előrevetítette, hogy soha többé nem kívánkozik pályára lépni a klub mezében.

