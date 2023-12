December 19-én, kedden kerül sor a BBC Év sportolói személyisége díjátadójára, ahol Max Verstappen az Év sportolói világsztárja címre pályázik.

Max Verstappen egyike a BBC Sports Personality World Sports Star of the Year hat jelöltjének, és ha nyer, akkor Niki Laudával és Sebastian Vettellel vetekedhet egy szinten.

A frissen koronázott háromszoros világbajnok holland versenyzőt második alkalommal jelölték a díjra, miután 2022-ben Lionel Messi nyerte meg, annak köszönhetően, hogy Argentína csapatkapitányaként világbajnoki címre vezette csapatát.

Verstappen még a 2022-es teljesítményét is túlszárnyalta idén és 22 futamból 19 győzelmet aratott, 575 bajnoki pontot szerzett, valamint ő lett az első pilóta, aki egy szezonban több mint 1000 kört töltött a mezőny élén, illetve ő jegyezte a legnagyobb pontkülönbséget az első és a második helyezett között pilóta között miután 290 ponttal megelőzve csapattársát és az idei év ezüstérmesét, Sergio Perezt.

Amennyiben Verstappen nyeri a rajongók által megszavazott díjat, ő lesz mindössze a harmadik F1-es pilóta, aki elnyeri az Év sportolói világsztárja díjat, Lauda 1977-es és Vettel 2013-as sikere után.

Figyelemre méltó, hogy Michael Schumacher soha nem nyerte el a díjat, a Ferrarival folytatott sikerkorszakában, mivel akkoriban olyanok nyertek, mint Tiger Woods, Ronaldo, Lance Armstrong és Roger Federer, bár Armstrong díját később törölték a doppingvétsége miatt.

A BBC World Sports Star of the Year idei győztesét december 19-én hirdetik majd ki élőben a BBC One műsorán.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365