Stefano Domenicali azt mondta, hogy ő személyesen nyitott a Forma-1-es motorok megújítására, és hogy esetlegesen eltávolítsák a hibrid erőforrásokat – de csak 2030-tól.

Az 1,6 literes V6-os turbó-hibrid erőforrások hangját régóta kritizálják, amióta a 2014-es szezon előtt lecserélték a 2,4 literes V8-as motorokat, és még a kipufogóban lévő „trombitával” is próbálkoztak a zajszint növelése érdekében.

2026-ban az új erőforrások az elfogadásuk óta a legnagyobb fejlesztést kapják: megerősített elektromos rendszereket vezetnek be, az MGU-H-t pedig leselejtezik, az Audi pedig munkacsoportként lép be, és a Ford is nagyszabású partnerként száll be a Red Bull Powertrains-hez.

A 2026-os végleges futómű- és erőforrás-szabályokat a következő hetekben határozzák meg, és amint ez megtörténik, Domenicali már a következő ciklusra szeretne fókuszálni.

"Amint meghatározzák a 2026-os szabályozást, elkezdünk gondolkodni azon, hogy mik lesznek a következő lépések, például a 2030-as motor esetében" - idézte Domenicalit a Motorsport.com.

„Személyes megfontolásom, amelyet még nem osztottunk meg a csapatokkal, még akkor sem, ha beszéltünk róla az FIA-val, hogy ha a fenntartható üzemanyagok működnek, akkor alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy a hibrid [erőegységekkel] folytatjuk-e, vagy esetleg jobb megoldások állnak majd rendelkezésre" - tekintett előre az olasz.

(Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365)