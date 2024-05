Az Európa-bajnoki keretbe is meghívott középpályás a 47. és a 80. percben volt eredményes a New England Revolution vendégeként 3-0-ra megnyert találkozón. A hazaiak a 14. perctől emberhátrányban játszottak.

Gazdagnak ez volt az 59. és 60. gólja klubja színeiben, ezzel tovább javította saját rekordját. A bajnokságban most már 53 találatnál jár, így lehagyta két honfitársát, akikkel egy hete társbérletben tartotta a magyar légiósokra vonatkozó csúcsot.

