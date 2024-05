Zárul a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság is, hasonlóan több európai topbajnoksághoz. Az előző szezonban bravúros idényt produkáló Lens számára pedig kulcsfontosságú lehet az utolsó játéknap, ugyanis mindenképp nyerniük kell a Montpellier ellen, ha szeretnék megőrízni, az Ekl-indulást érő hatodik helyüket, ugyanis 50-50 pontjuk van a Lyonnal együtt, azonban az OL-nek messze rosszabb a gólkülönbsége. Ennek ellenére, Ralf Rangnick az osztrák válogatott szövetségi kapitánya igen nyomatékosan kérte, már-már megfenyegette Kevin Dansót, a Lens játékosát, hogy az utolsó fordulóban ne kockáztasson egy esetleges sérülést és ne lépjen pályára - írja a L'Equipe.

J-1 avant #RCLMHSC



Voici les Lensois convoqués pour affronter le @MontpellierHSC, demain, à l'occasion de la e et dernière journée de @Ligue1UberEats !



Apte physiquement à jouer #RCLMHSC, Kevin Danso a décidé de ne pas participer à la rencontre.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) May 18, 2024

Ugyanakkor Franck Haise, a csapat vezetőedzője megerősítette, hogy a 25 éves védő alkalmas lenne a játékra annak ellenére, hogy az előző meccset ténylegesen sérülés miatt hagyta ki. A hírek szerint Rangnick felhívta Dansót, hogy nagy szüksége van rá az Európa-bajnokságon, és ne lépjen pályára, sőt addig ment, hogy azt mondta neki, ha másképp dönt, nem hívja be a keretbe őt. Pedig nagy lehetőség ez a 25 éves védő számára, hiszen David Alaba sérülés miatt biztosan kihagyja a nyári Eb-t, Danso pedig így alapember lesz az osztrákok védelmében.

Pourtant apte physiquement, Kevin Danso a décidé de NE PAS PARTICIPER au match contre Montpellier !



Le sélectionneur de l'Autriche, Rafl Rangnick, lui aurait mis la pression pour le pousser à ne pas de jouer.



@lequipe pic.twitter.com/HtfhJLPUHC — Vibes Foot (@VibesFoot) May 18, 2024

Az is kiderült, hogy a Lensnál nem díjazták a bekk ezen hozzáállását és lehet, többet nem lép már pályára a csapatban. Egyébként is akadnak kérői bőven Dansónak, könnyen elképzelhető, hogy a nyáron túlad rajta a francia csapat, a Premier League-ből több együttes is érdeklődik iránta. Ami pedig Ausztriát illeti, a "sógorok" Lengyelországgal, Franciaországgal és Hollandiával kerültek egy csoportba.

(Borítókép: Facebook / Austrian Football)