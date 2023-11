2009-ben sokkolta az ellenfeleket és a rajongókat a Brawn GP, mely gárda indulása az utolsó pillanatokig kérdéses volt. Ross Brawn mindössze 1 fontért vásárolta meg a csapatot a Hondától, mely pénzügyi nehézségek miatt nem tudott elindulni a 2009-es szezonban, amikor nagyszabású szabályváltozások léptek érvénybe a Forma-1-ben.

A Hondától átvett csomag azonban olyannyira versenyképesnek bizonyult, hogy az 1 fontos csapat lehengerlő teljesítményt nyújtott a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, Jenson Button és Rubens Barrichello vezetésével kettősgyőzelmet arattak az Albert Parkban, egy olyan autóval, melyen egy szponzormatrica sem volt fellelhető a szezon kezdetén. 2009-ben a Brawn GP mindent vitt, behúzták a konstruktőri világbajnoki címet, Jenson Button révén pedig egyéniben is diadalmaskodtak. Még ezen év novemberében a Mercedes megvásárolta a Brawn GP-t, azóta pedig nyolc konstruktőri és hét egyéni világbajnoki címet nyertek.

„Ez a csapat elképesztően jó teljesítményt nyújtott azok után, hogy min mentünk át a télen. Ez egészen kivételes, nem gondolom, hogy volt még egy ehhez hasonló szezon a Forma-1 történetében” – mondta Jenson Button a világbajnoki címének megszerzését követően.

A meseszerű történetből a Disney+ négyrészes sorozatot készített, mely szerdától lesz elérhető. Az egyes epizódok hossza eltérő, azonban valamennyi rész hosszúsága 45 perc és 1 óra között lesz. A sorozat megálmodója Keanu Reeves, a hollywoodi sztár vezető producerként is tevékenykedik produkcióban.

A sorozat révén betekintést nyerhetünk a színfalak mögé, megtudhatjuk miként mentette meg az egykori Hondát Ross Brawn. A sorozatban számos korábbi Brawn GP alkalmazottat megszólítanak, akik részesei voltak a 2009-es sikereknek. Természetesen maga Ross Brawn is beszél a történtekről, de a csapat ügyvezetője, Nick Fry is megszólal. Emellett a két versenyzővel, Jenson Buttonnal és Rubens Barrichelloval is készítettek interjút a Disney+ emberei, de Christian Hornert, a Red Bull csapatfőnökét is mikrofonvégre kapták, hiszen a bikások abban az évben a legnagyobb kihívói voltak a Brawn-féle csapatnak.

A Disney+ egyébként nemrég jelentette, hogy decembertől jelentős mértékben emeli szolgáltatása árát, így aki csak az F1-es sorozat miatt érdeklődik, érdemes még novemberben megkezdeni az előfizetést.

Borítókép: Paul Gilham/Getty Images