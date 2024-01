Jürgen Kloppot 2015 október 8-án nevezte ki a Liverpool a csapat élére, ami pedig ezután történt, bármilyen nagy szavak is ezek, történelem.



A klub a keze alatt visszatért régi fényéhez, az évek során pedig amellett, hogy rengeteg világszínvonalú játékost szereztek meg, gyakorlatilag mindent megnyertek, amit csak lehetett.

„Megértem, hogy sok ember számára sokkoló ez az egész, de nyilván meg tudom magyarázni, és meg is szeretném.”



„Mindent szeretek ebben a klubban, a szurkolókat, a csapatot, a személyzetet, a várost… mindent. Hogy ennek ellenére mégis így döntöttem, az jól mutatja, hogy komolyan gondolom a döntésem.”



„Hogy is mondjam… Kifogytam az energiámból. Most már jól vagyok, egy ideje tudom, hogy be kell ezt jelentenem, mára pedig megbékéltem ezzel. Érzem, hogy nem tudnám ugyanezt a munkát végezni újra, újra meg újra.”



„Az együtt töltött évek alatt egyre nagyobb lett a kölcsönös tisztelet a klubbal, és a legkevesebb, amivel mindenkinek tartozom, az az igazság.”



„Már novemberben elmondtam a klubnak. Kicsit meg kell magyarázzam… Az emberek azt látják, hogy a partvonalon vagyok, edzéseket tartok, végzem a munkám, de a legtöbb munkám olyan dologhoz köthető, ami nem látszik kívülről. Amikor elkezdesz egy szezont, már valójában a következőt tervezed.”



„Amikor ott ültünk, és beszélgettünk a szerződtetésekről, a nyári edzőtáborról, felvetődött bennem a gondolat, hogy nem biztos, hogy én már akkor itt leszek. Ezen akkor nagyon meglepődtem, de aztán szépen lassan feldolgoztam.”



„Az előző szezon nagyon nehéz volt, voltak pillanatok, amikor más kluboknál már azt mondták volna, hogy itt az ideje búcsúzni. Itt nyilván szó sem volt ilyesmiről.”



Klopp elmondta, a szezon végéig teljes erővel küzd majd azért, hogy a Liverpool minél több trófeát begyűjtson, így attól senkinek sem kell félnie, hogy ezután nem fogja komolyan venni a munkáját.

A klub vezetősége is elmondta a véleményét Klopp távozásáról, amiből csak annyit emelnénk ki, hogy Mike Gordon szerint „Klopp kinevezése az elnökségük egyik legnagyobb áldása volt”.

