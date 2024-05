A legjobb magyar Pécsett és az összetettben is Dina Márton volt. Vasárnap Siófok főteréről vágott neki a - 2341 méteres szintkülönbségével az összetett sorsáról döntő - 173 kilométeres távnak a mezőny. A záróetapot megelőzően a két szakaszsikernél tartó sárga trikós belga Thibau Nys előnye 14 másodperc volt az olasz Diego Ulissi és 16 a német bajnok Emanuel Buchmann előtt, de az összetettben hatodik helyen álló címvédő, a tavalyi kiírásban Pécsen diadalmaskodó svájci Marc Hirschi is mindössze 31 másodperccel maradt el az éllovastól.

Tamásiban, Dombóváron és Orfűn került sor a 2024-es magyar körverseny utolsó három részhajrájára, hogy aztán a helyenként csaknem húszszázalékos meredekségű pécsi Bárány út háromszori megmászása után az állatkert előtt dőljön el az összetett.

Sokan voltak kíváncsiak a siófoki rajtra, az utak mentén is számos néző tekintette meg a záróetapot: együtt lehetett látni a Pókembert és egy indián leányt, egy űrhajós a Nagy pénzrablás című sorozat egyik rablójával közösen üdvözölte a mezőnyt, Tamásiban kivonultak a tűzoltók és traktorokból formált mozgó élőkép is fogadta a bringásokat, akiket lovasfogatról is megnéztek.

Az előző naphoz hasonlóan sok volt a sikertelen szökési kísérlet, ez gyors kezdést eredményezett - 49,1 kilométeres volt az első óra átlaga -, végül Tamási előtt tudott eltekerni a részhajrában érdekelt 11 fős csoport, amelyben ott volt a V4 kerékpárverseny magyarországi szakaszát az elmúlt két évben megnyerő cseh Adam Toupalik, illetve a többször próbálkozó Mark Cavendish is. A 2011-ben világbajnok brit sprinter célja a zöld trikó megszerzése volt, meg is nyerte mindhárom részhajrát, majd az első pécsi mászáskor leszakadt a szökevénycsoportról, melynek legnagyobb előnye öt és fél perc volt, ekkortájt viszont már csak egy.

Korán megindultak a próbálkozások az egyre fogyatkozó mezőnyből, amely az utolsó szökevényeket 17 kilométerrel a cél előtt fogta meg. Ekkor a magyarok közül a fehér trikós Dina volt ott a nagyjából harmincfős bolyban. Az esélyesek csoportjában az UAE állt az élre az utolsó emelkedő elején, a csapatnak két bringása is "lőtávolban" volt összetettben a sárga trikóstól. Dina Márton a sor elejében helyezkedett, akárcsak a sárga trikós. Másfél kilométernél négyen elszakadtak a csoporttól, a címvédő és tavaly itt diadalmaskodó Marc Hirschi leszakadt, a hajrában pedig Poels indult jó ütemben és a 2021-ben összetett győztes ausztrál Damien Howsont, illetve a német bajnok Emanuel Buchmannt megelőzve elsőként ért az állatkert elé. A negyedikként célba érő Nys a 99 éves viadal 45. kiírásának első belga győztese lett, Buchmannt és a holland Poelst megelőzve. Nys - Cavendish elől megkaparintva - a zöld trikót is kiérdemelte, Dina pedig az összetett legjobb magyarjaként fehér trikóval gazdagodott.

(Borítókép: Dina Márton, a magyar válogatott csapat tagja, az egyéni összetett versenyben legjobb helyen álló magyar versenyző a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik, 167 kilométeres Budapest - Etyek szakaszának eredményhirdetésén az etyeki Korda Stúdiónál 2024. május 11-én. MTI/Vasvári Tamás