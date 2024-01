Jürgen Klopp elhagyja a Liverpoolt. Ezt maga az edző jelentette be a klub hivatalos csatornáin.

A klubot kilenc évig vezető menedzser minden megnyert a csapattal.

A német vezetőedző döntése mindenkit derült égből villámcsapásként ért, hiszen a tavalyi gyengélkedés után úgy látszott, végre megtalálták a helyes utat.

A Liverpoolfc.com közleménye szerint Kloppal együtt az asszisztensei, Pepijn Lijnders és Peter Krawietz is tévoznak, illetve Vitor Matos is távozik az edzői stábból. Lijnders a klub szerint szívesen maradna, ha felajánlanak neki egy pozíciót a menedzsmentben.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.