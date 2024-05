Az Arsenal Leandro Trossard 21. percben szerzett góljának köszönhetően idegenben győzte le a Manchester United és visszavette a vezetést a Premier Leagueben. Jól lehet a Manchester City amennyiben hozza elmaradt mérkőzését kedd este a Spurs vendégeként, azonnal visszaveszi az első helyet.

„Remélem a Tottenham tesz nekünk egy szívességet. Ebben a ligában bármelyik csapat megverhet bárkit, szükségünk van egy eredményre” – mondta Arteta.

„Meg akartuk teremteni a lehetőségét, hogy a saját szurkolóink előtt élhessük meg az alkalmat. Ez is az utazásunk része” – folytatta.

„A mai (vasárnapi) győzelemmel kinyitottuk az álmok kapuját. A záróforduló az egyik leggyönyörűbb nap lehet amit együtt valaha megélünk, aztán majd meglátjuk, mire lesz elég. A futballban bármi megtörténhet” – fejezte be Arteta.

