Az Arsenal mind a három rangadóját, a Chelsea, a Tottenham és a Manchester United elleni meccsét is megnyerte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es szezonjának hajrájában, s ezzel végig tartotta a lépést a címvédő Manchester Cityvel. Olyannyira, hogy már biztos, a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől majd el.

Kedden viszont még vár egy elmaradt mérkőzés Pep Guardiola csapatára, a Tottenham vendégeként kell majd helytállniuk. Noha a Spurs az elmúlt időszakban pocsékul teljesített, sorra szenvedte el a vereségeket, s a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyre is igen csekély már az esélyük, de az Arsenal szurkolói és játékosai bíznak az észak-londoni rivális bravúrjában.

Kai Havertz: “I'm going to biggest fan of Tottenham ever on Tuesday. We all are going to be!”, told Sky. pic.twitter.com/jqHbFLptVw