A Premier League 37. fordulójának egyetlen vasárnapi meccsén a Vörös Ördögök fogadták az aranyéremre törő Ágyúsokat.

A mérkőzésen hiába kezdett jobban a MU, a félidő közepén Casemiro hibáját kihasználta a vendégcsapat.

One-nil to The Arsenal



Relive today's 1-0 victory over Manchester United all over again pic.twitter.com/mVECUZHlfm