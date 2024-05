Nehéz idők járnak Manchesterben, az MU folyamatos sérülésekkel küszködik, szinte már biztosra vehető, hogy a Premier League-ben alanyi jogon nem fogják elérni a következő idényre szóló európai kupaszereplést - még az FA Kupa döntő megnyerésében bízhatnak, s a mutatott játék is sokszor katasztrofálisnak tűnik Erik ten Hag irányítása alatt. A Manchester United utolsó hazai mérkőzésére készül vasárnap késő délután fél 6-kor, az Arsenalt látják vendégük, amely ellen az Old Traffordon az előző 16 meccsükből csak 1-et veszítettek el. A mérkőzést megelőzően Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere kiállt kollégája mellett.

"Csak azt mondhatom, amit edzőként gondolok róla. Szerintem nagyszerű tréner, csodálom a csapatait, az Ajaxszal is nagyon sikeres volt és most a Unitednél is ez a cél. Tudom, mit szeretne játszani, tudom, miképp akarja megvalósítani, de most nehéz helyzetben van. Remélhetőleg kap elég időt és bizalmat, hiszen kollégák vagyunk és tudom, hogy milyen nehéz ebben a ligában teljesíteni, milyen nagy a nyomás és milyen apró dolgokon múlnak nagyon fontos mérkőzések" - fejtette ki véleményét Arteta, aki az őszi "odavágón" 3-1-re nyert csapatával az MU ellen.

(Borítókép: Tribuna)