Wayne Rooney állítja, néhány United játékos elég egészséges ahhoz, hogy pályára lépjen és csak bekamuzzák a sérüléseiket.

„Mélyen magukba kell nézni a játékosoknak. Ha az edződ nyilvánosan arról beszél, hogy nem jó a hozzáállásod ahhoz, hogy a Unitedben játssz, az már rég nem jelent jót és hatalmas sértés” – mondta.

„Régen, ha az én menedzserem mondott volna ilyet, biztos, hogy nem hagyom a bajnokság végéig ülepedni. Nekem úgy tűnik, jó néhányan csak a szezon végét várják” – folytatta.

„Ha megnézzük milyen sérüléseik vannak, 100%-ig biztosra mondom, hogy tudnának játszani. Könnyebb út ez, mert jön az Eb és az FA-kupa döntő, kimaradnak pár meccsből majd a döntő előtt visszatérnek” – tette hozzá.

„Mindenki látott már ilyet az évek során, én is, mégis úgy gondolom, hogy a „sérült” játékosok nem tesznek meg minden tőlük telhetőt” – vélekedett Rooney.

A Unitednél jelenleg tíz kezdő kaliberű játékos - többek között Bruno Fernandes és Marcus Rashford is - harcképtelen.

Erik ten Hag csak reménykedhet, hogy a fent említett játékosok mellett Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez, és Raphael Varane is felépül a május 25-ei FA-kupa döntő előtt.

A holland szakemberről is kérdezték Rooney-t:

"There's a lot of problems at the club"



Rooney says he hopes Man Utd give Ten Hag more time pic.twitter.com/IQCSDj4DHG