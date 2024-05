Szalai Attila január végén csatlakozott kölcsönben a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Freiburghoz és lett ezzel Sallai Roland csapattársa. A magyar válogatott védő nagy reménységekkel érkezett a szezon hátralevő részére, viszont csupán három meccsen lépett pályára, előtte pedig a Hoffenheimnél is csak négy találkozón kapott szerepet a Bundesligában.

A Fenerbahceban alapembernek számító játékosnak egyelőre tehát nem jött be a németországi klubváltás, nem találja a helyét, kevés bizalmat kapott mindkét csapatnál, nagy kérdés, hogy mi lesz a jövője, egyáltalán számolnak-e vele a következő idényre, vagy megint kölcsönadják valahová. A 26 éves játékos januárban igazolt kölcsönbe a freiburgiakhoz a Honffenheimtől, amelynél 2027 júliusáig szól a szerződése. Ideiglenes csapatánál összesen 101 percet töltött a pályán.

| Freiburg has bid farewell to Attila Szalai, and he will return back to Hoffenheim after the Euro 2024 championship. pic.twitter.com/hlvGpcX4fJ