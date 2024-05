Az Arsenal 1-0-ra győzött a Manchester United vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában. A meccs egyetlen gólját Leandro Trossard szerezte, aki Kai Havertz gólpasszából volt eredményes. A német támadó egyébként az előző 14 meccsén 14 gólban vállalt szerepet, a szezon végére kirobbanó formába lendült, a belgának pedig ez volt a tizenkettedik találata az idényben.

Az MU-nak is voltak helyzetei, főleg a második félidőben, de David Raya kapuja nem igazán forgott veszélyben, így az aranykesztyűs kapus újabb kapott gól nélküli meccset hozott. Mikel Arteta gárdája pedig 86 ponttal átvette a vezetést a PL-ben a 85 pontos, de egy találkozóval kevesebbet játszó Manchester Citytől. Az Arsenal csupán negyedik alkalommal nyert az Old Traffordon a Premier League-ben, s oda-vissza legyőzte a Vörös Ördögöket.

Arsenal aren't going anywhere. This thrilling title race is going down to the final day #MUNARS pic.twitter.com/hQQMc2qDq7