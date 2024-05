Az Arsenal oda-vissza legyőzte a Manchester Unitedet az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es idényében, miután 1-0-ra győzött Mikel Arteta csapata az Old Traffordon a Premier League 37. fordulójában. A meccs egyetlen gólját Leandro Trossard szerezte, aki Kai Havert gólpasszából volt eredményes. A német támadó nagyon üresen kapta a labdát, s mivel Casemiro méterekkel beragadt és csak kocogott vissza, így lesről szó sem lehetett, íme a felvétel:

This is getting embarrasing, Casemiro. pic.twitter.com/oieCfZZq5u

A brazil a Crystal Palace elleni 4-0-s vereség alkalmával is nagyon rosszul mozgott belső védőként, de nyilván Erik ten Hagnál ez kényszermegoldás volt a sok sérülés miatt.

Illetve egy mém az internet bugyraiból, hogy Casemiro, miképp mozgott vissza, hogy esetleg megpróbálja lesre állítani Havertzet.

Casemiro trying to get up the pitch: pic.twitter.com/r8SBoRiZgO