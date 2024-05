Luka Modric 11 éve erősíti már a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madridot. A Királyi Gárdával mindent megnyert, többszörös BL-győztesnek mondhatja magát és beírta a nevét a blancók történelemkönyvébe. Noha a 38 esztendős középpályás esetében örök igazság, hogy olyan mint a jó bor, az évek múlásával egyre jobb lesz, de azért lassan eljön számára is a profi pályafutás vége. A szerződése június 30-án jár le a Madriddal, de elképzelhető, hogy még egy évre aláír.

Luka Modrić: “Staying at Real? We will see what happens. I want to finish the season well, then we will see”.



Nothing signed or sealed yet for both Modrić and Kroos despite pacts from months ago… as future will be decided very soon, after meeting with Florentino Pérez. pic.twitter.com/autBv2lyKg