Az Arsenal 1-0-ra győzött a Manchester United vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában. A meccs végére már igen felerősödött az eső, gyakorlatilag özönvíz szerű csapadék zúdult le Manchesterre, s az Old Trafford tetőszerkezete nem bírta a nagy vízmennyiséget, több helyen is árvízszerűen folyt be a lelátókra a víz. Több MU-drukker is hasonlóságokat vélt felfedezni a csapat teljesítménye és védelme, valamint a stadion állapota között.

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford pic.twitter.com/CpwvEYLglk

Egy dolog biztos, az új vezetőségnek ebbe kell némi anyagi forrást fektetnie, hiszen az ilyen állapot a Premier League-ben elfogadhatatlan.

Sir Keir Starmer met with Sir Jim Ratcliffe before Man Utd's match with Arsenal



And he saw firsthand just how bad things have got at Old Trafford, which was again leaking water heavily https://t.co/Q5kFbc1yjn pic.twitter.com/BQZr9DhyMN