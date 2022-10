Az Afrikai Nagydíj színhelyének szánt pálya munkálatainak szüneteltetését - amint arról több hírportált beszámolt - a lakosság tiltakozása váltotta ki.

A vízeséstől 30 kilométerre tervezett, 1,2 milliárd dolláros F1-es pályakomplexum projektjét egy dubaji konzorcium dolgozta ki. A tervdokumentációban szerepel egy 5416 méter hosszú zárt pálya, továbbá stadion, szálloda együttes, kórház, nemzetközi konferenciaközpont, bevásárló-centrum és park egyaránt. A projekt ünnepélyes indítását 2018 júniusában tartották meg, de a koronavírus-járvány kitörésével a megvalósítás üteme lelassult.

A Zimbabwe és Zambia közös határvidékén, a Zambézi folyón található, 1708 méter széles és 108 méter magas Viktória-vízzuhatagot közvetlen környékével egyetemben mindkét ország nemzeti parkká nyilvánította, s 1989 óta az UNESCO világörökségi programjának részeként nemzetközi védelemben is részesül.

The likelihood of Zimbabwe ever being awarded F1 status is little to none. The requirements are too extreme for even the most developed countries. This would be a grand waste of money. https://t.co/iMRHRBwwkq