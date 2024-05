A Real Madrid Villarreal elleni 4-4-es döntetlenje a nézőknek show volt, Carlo Ancelottinak pedig válaszokat adott arra vonatkozóan, hogy kikre számít majd elsősorban a Bajnokok Ligája döntőjében Londonban.

Az már nyílt titok, hogy Lunyin hiába védett jól a Bl-sorozatban, de Wembley gyepére biztos, hogy Courtois fog kifutni kezdőként. Nemcsak azért, mert a Bajnokok Ligájában van VAR, ami egy olyan hibát, mint amit az ukrán kapus vétett a Barcelona ellen megbüntetne, hanem azért is, mert a belga rutinja sokat érhet majd a fináléban.

Ancelotti ugyan a Villareal meccs után elmondta, hogy „nem aggódik” a kapott négy gól miatt, de Eder Milita már annál inkább megteheti ezt, hiszen a Villareal meccs meggyőzhette az olasz mestert, hogy mindenképpen a Nacho Fernandez Antonio Rudiger duó kezdjen a Borussia Dortmund ellen.

Nacho jól teljesített a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, és jól játszott Erling Haaland és Harry Kane ellen is. Így a dortmund Niclas Fullkrug lesz a következő ellenfele, aki a BL-elődöntőben be tudta venni a PSG kapuját.

Hogyha Nacho Fernandez játszik és nyerne is a Reallal, akkor gyönyörű befejezése lehetne a madridi pályfutásának, amelyet a nyáron befejez. Hiszen a BL-győztes csapatkapitányaként hagyhatná el a klubot.

(Fotó: facebook/Real Madrid)