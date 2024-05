Trent Alexander-Arnold alig bírta visszatartani könnyeit rövidke interjúja közben, amikor Jürgen Klopp távozásáról kérdezték.

„Emberként és játékosként is sokat fejlődtem az irányítása alatt.” – mondta a Viaplay-nek Trent.

„Megváltoztatta az enyémmel együtt az egész családom életét. Mindent neki köszönhetünk, sohasem fogom tudni meghálálni neki. Megváltoztatta az életemet.” – folytatta elérzékenyülve.

„Nem vagyok érzelgős típus, megkérdezhetik a családomat is. Azt sem tudom hirtelen, mikor sírtam utoljára, talán még évekkel ezelőtt. Furcsa érzés, ami megmutatja, mennyit is jelent Klopp nekem és a klubnak.” – fejezte be.

A német edző Trent Alexander-Arnold profi pályafutásának egyetlen menedzsere volt felnőtt szinten, az ő irányítása alatt mutatkozott be a nagy csapatnál, és lett ígéretes fiatalból a világ egyik legjobbja, valamint a Liverpool alternatív-csapatkapitánya.

(Borítókép: tribuna.com)