Az Arsenal, ha nagy nehezen is, de hozta a kötelezőt a Premier League 38. fordulójában, éppen a szezonban több fontos gólt is szerző Kai Havertz volt az, aki a 89. percben 1-1-nél mattolta Jordan Pickfordot.

Hiába viszont a győzelem, a Manchester City is nyert a West Ham ellen, így Arteta fiai két ponttal lemaradtak a bajnoki címről.

A mérkőzés után a TNT Sportnak nyilatkozott a német:

„Néha a futball kemény és igazságtalan, de el kell fogadnunk.Többet érdemeltünk volna szerintem.” – kezdte Havertz.

„Sajnálom a szurkolókat és magunkat is, mindent beleadtunk, de nem volt elég.” – folytatta.

„Ha majd két-három hónap múlva visszatekintünk a szezonra talán azt mondjuk, nagy küzdelem volt, de jelenleg más a szájízünk. Kevésnek bizonyultunk, de jövőre újra nekifutunk.”

„Jelenleg nem is tudok erre koncentrálni. Itt ez a sok szurkoló, elkeserítő őket így látni. Annyit mondhatok nekik, hogy a következő szezonban ettől is jobbak leszünk, és mindent meg fogunk tenni.” – fejezte be Kai Havertz, aki első Arsenalos szezonjában 52 mérkőzésen 14 gólig és 7 gólpasszig jutott.

(Borítókép: tribuna.com)