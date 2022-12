A rajongók imádják azt az interjút, amit még akkor adott, amikor a Newell's Old Boys utánpótláscsapatában játszott.



Az utóbbi két évtized labdarúgása szinte elképzelhetetlen volt Lionel Messi nélkül. A hétszeres aranylabdás minden idők egyik legjobbjává vált, és most arra készül, hogy a katari döntőben feltegye az i-re a pontot és világbajnoki címre vezesse Argentínát. A válogatottban biztosan ez lesz Messi utolsó meccse és valószínűleg klubszinten is már csak néhány évig láthatjuk őt. Ahogy közeledik a legendás játékos visszavonulása, úgy kerülnek elő róla újabb és újabb cikkek a múltjából. A rajongók pedig imádják ezeket, és szívesen nosztalgiáznak.

Ez történt a legutóbb is, amikor az interneten keringeni kezdett a Diario La Capital egyik cikke, amiben egy Messivel készült interjú található. Az írás még azelőtt készült, hogy az argentin Barcelonába költözött volna.



A szemelvényben egy rövid elemzés olvasható Messiről, amit egy hosszú felsorolás követ, amelyben a játékos kedvencei és céljai találhatók.



„Lionel Messi a 10. osztály játékosa és a csapat támadójátékmestere. Nemcsak a feltörekvő játékosok közé tartozik a Newell akadémiájában, hanem az is biztos, hogy hatalmas jövő áll előtte. A magassága ellenére sokakat meghalad, jól cselez és gólokat szerez, mindenek előtt pedig jól érzi magát a pályán” – áll a cikkben, majd következik a felsorolásra hasonlító interjú, ami az alábbi:



A hősöd: Kettő van, apám Jorge és a keresztapám, Claudio.

Legjobb edződ: Mindenki, akinek a keze alatt játszottam, mert mindegyiktől tanultam valamit ((Gabriel, Morales, Domínguez, Vecchio és Coria).

Legjobb erőnléti edző: Pablo Sánchez

Kedvenc játékos: Kettő van, a bátyám és az unokatestvérem.

Kedvenc csapat: Newell’s old Boys

Hobbi: zenehallgatás

Kedvenc zenei stílus: A Cuarteto és a Cumbia

Kedvenc tévéműsor: Primicias

Kedvenc magazin: Pasión Rojinegra (A Newell rajongói magazinja)

Kedvenc könyv: A Biblia.

Kedvenc film: Szabadnapos baba

Egyéb sportág: kézilabda

Kedvenc modell: Nicole Neumann

Kedvenc étel: csirkepörkölt

Kedvenc tantárgy: spanyol

A munka, amit szívesen végeznél: testnevelő tanár

Cél: A középiskola befejezése.

Egyéb cél: Az első osztályban játszani.

Legboldogabb pillanatod: Amikor bajnokok lettünk.

Legszomorúbb pillanatod: A nagymamám halála.

Amit a legjobban remélsz: Az, hogy az első osztályban játszhatok a Newell”s-szel.

Kedvenc emléked: Amikor a nagymamám először vitt el focizni.

Legnagyobb álmod: Az argentin válogatottban játszani.

Kedvenc történeted, amit mindig elmesélsz: Amikor Peruba utaztunk és bajnokok lettünk.

Amit az alázatról gondolsz: Az az, amit egy emberi lénynek soha nem szabad elveszítenie.

Véleményed az argentin ifjúsági csapatokról: Szívesen játszanék bennük.

Célod erre az évre: Újra bajnok akarok lenni.

A családod: Apám Jorge, anyám Celia és a testvéreim, Rodrigo, Natalia és Marisol.

Barátok: Szerencsés vagyok, hogy sok jó barátom van – ha megpróbálnám megnevezni őket, valakit biztos kifelejtek.

Mit jelent Newell’s az életedben? Mindent, abszolút mindent.



Érdekes olvasni a tizenéves Messi céljait, aminek egy jó részét túl is teljesítette. Bár végül nem testnevelő tanárként helyezkedett el, de ezt talán senki nem bánja.

Borítókép: Dale MacMilan/Soccrates/Getty Images