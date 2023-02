Az utóbbi időben észrevehető volt, hogy Erling Haaland kevésbé találja a helyét a pályán, illetve társai sem osztják rá úgy a labdákat, mint korábban.



A probléma a Nottingham és a Lipcse ellen csúcsosodott ki, így pedig már a játékosnak, illetve Pep Guardiolának is meg kellett szólalnia az ügyben.

Haaland bevallotta, időnként csalódottan jött le a pályáról, mivel nem tudta kihozni a maximumot magából. Guardiola szerint azonban ez nem mindig a társak hibája.

„Az utolsó meccsen igaz, hogy nem kapott elég labdát, de a Nottingham ellen nem ez volt a helyzet. Megvoltak a lehetőségei, azonban nem tudta kihasználni.”



„A csatár a legnehezebb poszt, kapásból két védővel kell felvenned a versenyt, Haaland pedig sokszor még egy harmadikat is kap a nyakába.”

„Beismerem, a Lipcse ellen többet kellett volna keresniük őt a társaknak. Teljesen rendben van, ha frusztrált, én is az vagyok. Te is csalódott vagy időnként, ebben biztos vagyok. Nincs ebben semmi különleges, a boldogságot túlbecsülik."

“It’s our fault. Not Erling's. Erling has been impressive all season.”



Pep Guardiola says it’s an issue for the team collectively to solve the problem of Erling Haaland's lack of touches in games. pic.twitter.com/yYa7blvzbw