Wladimir Klitschko visszavonult, miután 2017 áprilisában vereséget szenvedett Anthony Joshua ellen, bár most a 44 éves ökölvívó elég sejtelmes posztot tett közzé a közösségi médiában.



Fotó: dailystar.co.uk

Wladimir Klitschko utalt arra, hogy Mike Tyson nyomdokaiba léphet, és visszatérhet az ökölvíváshoz. Utolsó mérkőzése vereséggel végződött Anthony Joshua ellen. Az egykori ukrán nehézsúlyú világbajnok 69 küzdelméből 64 győzelemmel zárta a profi karrierjét. Minden idők egyik legjobb nehézsúlyú bajnokának tartják, és a közösségi médiában némileg a visszatérése utalt.

„Csak pozitívumot és minden jót szeretnék küldeni mindnyájunknak, különösen azoknak, akiket tragikusan érintettek az elmúlt idők, 2020-ban mindannyiunknak nehéz volt.”

I'm sending nothing but positivity and prosperity to all of you, especially those tragically impacted, 2020 punched and humbled all of us to the core. You know what people love seeing more than anything in the world? A COMEBACK! I want to see you all comeback strong in 2021! pic.twitter.com/jYx9i9e6K0