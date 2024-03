Francis Ngannou, a korábbi UFC nehézsúlyú bajnok, lenyűgöző őszinteséggel nyilatkozott a közelgő, Anthony Joshua elleni bokszmeccse kapcsán.

Az esemény, mely a "Knockout Chaos" nevet viseli, Szaúd-Arábiában, Rijádban kerül megrendezésre pénteken. Ngannou, aki második alkalommal lép bokszringbe, nem csak egy kétszeres világbajnokkal száll szembe, hanem beleegyezett abba is, hogy a számára megszokottnál hosszabb ideig tartó mérkőzésen vegyen részt.

Az MMA-ban általában három, ötperces menet a jellemző, míg bajnoki cím esetén ez öt ötperces menetre nő. Ngannou az egyetlen címvédő mérkőzésén, a 2022 januárjában zajló UFC 270-es eseményen 25 percen keresztül harcolt Ciryl Gane ellen.

Sokaknak Conor McGregor és Floyd Mayweather összecsapása jut eszébe, amikor a vegyes harcművészetről bokszra váltó harcosokról van szó. Ngannou azonban meglepetést okozott tavaly októberben, amikor majdnem legyőzte Tyson Furyt bokszbajnoki debütálásán. Ennek ellenére, Anthony Joshua edzője, Ben Davison úgy véli, hogy Ngannou nehézségekbe ütközik majd a tempó tartásával az ő és Joshua közötti mérkőzésen, melyen várhatóan gyors ütemű lesz a küzdelem.

Davison ezt a véleményét a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón osztotta meg Ngannouval, aki elismerte, hogy aggasztja a hosszabb menetszám. "Igen, igaz. Nehézségeim lesznek a 10 menet kibírásával. Küzdeni fogok. Mindenki elfárad 10 menet után, én is csak ember vagyok. Ez része a tanulási folyamatnak; ezért vagyok itt" mondta Ngannou.

Hozzátette, hogy már az első, Tyson Fury elleni mérkőzésén is kérdéseket tett fel magának a kitartásával kapcsolatban, de úgy érzi, hogy ő és Fury is küzdöttek, talán Fury még jobban is.

Ngannou szavai után heves vita alakult ki közte és Fury között, aki nem nézte jó szemmel Ngannou állítását, miszerint ő lett volna az igazi győztes. A két fél közötti nézeteltérés felveti a lehetőségét egy esetleges újra megmérettetésnek ebben az évben, különösen mivel a Joshua elleni mérkőzés győztese esélyt kap a vitathatatlan nehézsúlyú világbajnoki cím megszerzésére.

Fury és Usyk május 18-án fognak megküzdeni egymássaé egy történelmi jelentőségű mérkőzésen, melyet egy esetleges visszavágó követhet, mielőtt a győztes Joshua vagy Ngannou ellen lépne ringbe.

Borítókép: Justin Setterfield/Getty Images