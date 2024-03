A legendás amerikai bokszoló, Mike Tyson július 20-án Jake Paullal, a YouTuberek legjobb ökölvívójával küzd meg. A mérkőzést a Netflix közvetíti majd.

Az 57 éves egykori világbajnok, 30 évvel idősebb az ellenfelénél. A mérkőzésre a Dallas Cowboys stadionban kerül sor. Azt még nem tudni, hogy az összecsapás profi vagy bemutató mérkőzés lesz.

„Nagyon várom már, hogy Paul ellen lépjek ringbe. Az elmúlt években sokat fejlődött a bokszban, és meglátjuk, hogy a fiú akarata és ambíciója mire képes a GOAT tapasztalatával és tudásával szemben” – nyilatkozta Tyson.

Jake Paul kijelentette:

„A második profi mérkőzésemen kiütöttem Nate Robinsont egy olyan eseményen, ahol Tyson is bokszolt. Hihetetlen, hogy kevesebb mint négy évvel később Tyson ellen fogok bunyózni. Most meglátjuk, hogy meg tudok-e verni egy bokszoló ikont. Az a célom, hogy világbajnok legyek, és most itt a lehetőség, hogy minden idők legnagyobbja ellen bizonyíthassak.”

Paul pályafutása során tíz mérkőzésen kilenc győzelmet aratott. Olyan korábbi UFC-sztárokat győzött le, mint Nate Diaz, Anderson Silva és Tyron Woodley.

Tyson utoljára 2020-ban lépett ringbe egy Roy Jones elleni bemutató mérkőzésen. Profi karrierjét 2005-ben fejezte be. Nagyszerű pályafutása során 50 győzelmet és hat vereséget könyvelhetett el.

Borítókép: Instagram